Беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома в Курске
09:00 06.12.2022 Источник: РБК
В Курской области «в районе курского аэродрома» после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель, сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, написал он. На месте работают спецслужбы.
Атака в районе аэродрома в Курске стала третьей в России за последние двое суток, накануне украинские беспилотники атаковали аэродромы под Саратовом и Рязанью. РБК
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