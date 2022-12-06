0
0
86
НОВОСТИ

Беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома в Курске

09:00 06.12.2022 Источник: РБК

В Курской области «в районе курского аэродрома» после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель, сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, написал он. На месте работают спецслужбы.

Атака в районе аэродрома в Курске стала третьей в России за последние двое суток, накануне украинские беспилотники атаковали аэродромы под Саратовом и Рязанью.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 06.12.2022
Беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома в Курске
0
12
22:00 05.12.2022
США уменьшили дальность переданных Украине РСЗО HIMARS — WSJ
0
67
21:20 05.12.2022
Коммерческие спутники США снимали аэродром Энгельс накануне попытки удара Киева
0
76
20:07 05.12.2022
Киев совершил попытки нанесения ударов БЛА по аэродромам Дягилево и Энгельс — МО РФ
0
79
12:00 05.12.2022
Один человек погиб, двое под завалами, 15 ранены в результате удара ВСУ по Алчевску
0
86
11:32 05.12.2022
В Азербайджане начались совместные с ВС Турции военные учения
0
88
14:32 02.12.2022
Истребители РФ сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в ДНР
0
233
11:20 02.12.2022
США меняют уровень военного присутствия в Литве со сдерживания на боевой
0
243
11:00 02.12.2022
В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
0
228
09:05 02.12.2022
В рядах ВСУ выросло число дезертиров после заявления главы ЕК - Марочко
0
291

Возврат к списку