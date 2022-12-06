Беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома в Курске

09:00 Источник: РБК

В Курской области «в районе курского аэродрома» после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель, сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, написал он. На месте работают спецслужбы.

Атака в районе аэродрома в Курске стала третьей в России за последние двое суток, накануне украинские беспилотники атаковали аэродромы под Саратовом и Рязанью. РБК