Россия может взять на себя миссию инициатора реформы международного права — Косачев

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия могла бы взять на себя миссию инициатора реформы международного права, чтобы обеспечить безопасность всем мире. Об этом заявил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, выступая на форуме «Примаковские чтения».

По мнению сенатора, безопасность нужно рассматривать не только в военном контексте. «Никакой порядок, основанный на западных правилах, не будет гарантировать нашей стране и всему миру исчерпывающую безопасность. С моей точки [зрения], Россия может принять на себя миссию инициатора последовательной реформы международного права, его совершенствования. Понятно, что это будет тяжелейшая работа, понятно, что не всегда она будет приводить к желаемым результатам, но никто не мешает нам взять на себя роль медиатора ожиданий всего мира от того, каким образом будет обеспечиваться безопасность во всем мире на принципах соблюдения международного права», — сказал сенатор.

Он отметил, что в этих принципах должны быть прописаны критерии, чтобы отличить невмешательство от гуманитарных интервенций, террористические действия от национально-освободительных движений и так далее.