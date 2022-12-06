Приштина подаст заявку на вступление в ЕС до конца года — президент Косова

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент непризнанного Косова Вьоса Османи сообщила, что Приштина подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца этого года. Соответствующее заявление она сделала во вторник перед саммитом ЕС — Западные Балканы в столице Албании.

«В конце этого года Косово подаст заявку на вступление в ЕС, и мы рассчитываем на всеобщую поддержку», — отметила Османи, добавив, что Евросоюзу пора переходить «от слов к действиям».