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Ливийский фельдмаршал Хафтар призвал контролирующих Триполи ополченцев сложить оружие

20:00 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) — вооруженными силами, поддерживающими парламент Ливии в восточной части страны, фельдмаршал Халифа Хафтар призвал контролирующие Триполи вооруженные формирования сложить оружие. С такими словами он выступил в городе Адждабия на севере страны.

«Оружие достигло всех городов и деревень и сорвало добрые дела, причинив большой вред народу и государству», — приводит слова Хафтара во вторник панарабская газета «Аш-Шарк аль-Аусат». Фельдмаршал призвал ополченцев «сдать оружие», «проявить достаточное мужество и достоинство, встать на сторону родины и поставить интересы Ливии превыше всего». Хафтар заверил, что армия «никогда не откажется от защиты граждан и их прав».

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