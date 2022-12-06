Ливийский фельдмаршал Хафтар призвал контролирующих Триполи ополченцев сложить оружие
20:00 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) — вооруженными силами, поддерживающими парламент Ливии в восточной части страны, фельдмаршал Халифа Хафтар призвал контролирующие Триполи вооруженные формирования сложить оружие. С такими словами он выступил в городе Адждабия на севере страны.
«Оружие достигло всех городов и деревень и сорвало добрые дела, причинив большой вред народу и государству», — приводит слова Хафтара во вторник панарабская газета «Аш-Шарк аль-Аусат». Фельдмаршал призвал ополченцев «сдать оружие», «проявить достаточное мужество и достоинство, встать на сторону родины и поставить интересы Ливии превыше всего». Хафтар заверил, что армия «никогда не откажется от защиты граждан и их прав».
НОВОСТИ
- 19:20 06.12.2022
- Косовская полиция осуществила захват здания муниципалитета на севере Косова
- 18:40 06.12.2022
- Папа Римский объяснил слова о бурятах и чеченцах «фигурой речи» — глава союза староверов
- 18:00 06.12.2022
- Госдума вводит штрафы до 20 млн рублей за умышленное затопление судна
- 17:32 06.12.2022
- Австрия выступает против присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне — канцлер
- 17:12 06.12.2022
- Потери ВСУ за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных — Шойгу
- 17:00 06.12.2022
- В приграничных районах Белгородской области создаются батальоны самообороны
- 16:32 06.12.2022
- Приштина подаст заявку на вступление в ЕС до конца года — президент Косова
- 16:12 06.12.2022
- Выпуск и ремонт вооружения на украинских предприятиях ОПК прекращен после удара ВС РФ
- 16:00 06.12.2022
- Венгрия заблокировала помощь ЕС Украине на 18 млрд евро
- 15:32 06.12.2022
- Израиль никому не даст расследовать действия своих военных — Лапид об иске «Аль-Джазиры»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать