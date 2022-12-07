В США предполагают запретить военное сотрудничество с РФ на пять лет

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект оборонного бюджета, согласованный комитетами Конгресса США, предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере. Об этом говорится в пояснительных материалах к проекту бюджета, распространенных во вторник комитетом по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

«Проект бюджета продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией на пять лет», — говорится в документе.