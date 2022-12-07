Более 50 человек подозреваются в подготовке госпереворота в ФРГ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке государственного переворота, в отношении еще 27 человек проводятся оперативные мероприятия. Об этом в среду сообщила Генпрокуратура ФРГ.

По данным гособвинения, 22 задержанных подозреваются в создании террористической организации, 3, в числе которых гражданка РФ, — в ее поддержке. «Следственные мероприятия проводятся в 130 местах. Они продолжаются в отношении еще 27 подозреваемых», — указали в ведомстве.