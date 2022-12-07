В Германии возрождается специфическая форма превосходства в контексте русофобии — Лавров

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Германии наблюдается возрождение специфической формы чувства превосходства в контексте русофобии, это настораживает, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду на форуме «Примаковские чтения».

«То, что сейчас в Германии возрождается весьма специфическая форма превосходства, если хотите, весьма специфическая форма расизма, если вы посмотрите, как культивируется русофобия, это, конечно, настораживает», — сказал он.