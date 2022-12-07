Ни о каком участии РФ в «подготовке госпереворота» в Германии не может идти речь — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с подготовкой госпереворота в ФРГ является внутренним делом Германии, ни о каком вмешательстве России не может идти речь, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это скорее внутренние проблемы ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Узнали мы об этом из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом», — пояснил представитель Кремля.