0
0
60
НОВОСТИ

Ни о каком участии РФ в «подготовке госпереворота» в Германии не может идти речь — Песков

14:12 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с подготовкой госпереворота в ФРГ является внутренним делом Германии, ни о каком вмешательстве России не может идти речь, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это скорее внутренние проблемы ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Узнали мы об этом из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом», — пояснил представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 07.12.2022
Запад лелеет надежду разгромить РФ на поле боя — Лавров
0
27
14:00 07.12.2022
ВС РФ уничтожили более 70 ракет РСЗО HIMARS ударом по комбинату ArcelorMittal
0
108
13:32 07.12.2022
В Германии возрождается специфическая форма превосходства в контексте русофобии — Лавров
0
145
13:20 07.12.2022
Дипучреждения РФ в ФРГ не поддерживают контакты с представителями нелегальных формирований - посольство
0
135
13:05 07.12.2022
Дума приняла закон об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля
0
161
13:00 07.12.2022
В Москве выявили 1 727 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
153
12:32 07.12.2022
Ранивший полицейского в Новошахтинске задержан
0
179
12:20 07.12.2022
Обменять пленных удается только после получения информации об их местонахождении — Пушилин
0
203
12:05 07.12.2022
Saxo Bank предсказал, что страны ОПЕК+ и Китай покинут МВФ в 2023 году
0
251
12:00 07.12.2022
В России выявили 6 935 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
191

Возврат к списку