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Оборонный бюджет США носит чрезвычайно конфронтационный характер в отношении РФ — Песков

15:12 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборонный бюджет США носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к РФ, это может вести к дальнейшей дестабилизации обстановки, заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер. Что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте», — указал он.

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