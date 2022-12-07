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Жара, при которой человек не сможет выжить, придет в Индию в следующие 10 лет — доклад ВБ

17:00 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жара, при которой человек не сможет выжить, придет в Индию в ближайшее десятилетие. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ), посвященном инвестиционным возможностям в области климата в южноазиатской республике, выдержки из которого опубликовал в среду телеканал Эн-ди-ти-ви.

По данным ВБ, в Индии наблюдаются более высокие температуры, которые фиксируются раньше по календарю и сохраняются гораздо дольше. «В апреле 2022 года Индия оказалась во власти изнурительной волны ранней весенней жары, которая парализовала страну, а температура в Нью-Дели превысила 46 градусов по Цельсию. Март, когда наблюдались необычайные скачки температур, стал самым жарким месяцем в истории наблюдений», — говорится в докладе.

ВБ предупреждает, что «индийский субконтинент будет страдать от более частых и интенсивных волн жары в течение ближайшего десятилетия». «Ситуация с аномальной жарой в Индии может превысить предел, при котором может жить человек», — подчеркивается в докладе.

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