РФ может «доделать всю работу до конца» благодаря отказу Украины от переговоров — Медведев

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия благодаря отказу Украины от переговоров «доделает всю работу до конца, не размениваясь» на компромиссы, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ.

Таким образом он прокомментировал присвоение президенту Украины Владимиру Зеленскому звания «Человека года» по версии журнала «Тайм». По мнению Медведева, российским масс-медиа тоже есть, за что «отметить» Зеленского — «за его отказ от переговоров».

«Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», — подчеркнул замглавы Совбеза в четверг в соцсети.