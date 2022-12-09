В этом году в России выявлены факты получения взяток почти на 2 млрд руб. — генпрокурор РФ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы России в этом году выявили факты получения взяток суммарно почти на 2 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью ТАСС к Международному дню борьбы с коррупцией.

«В текущем году выявлено фактов получения взяток на общую сумму почти 2 млрд рублей. При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям составляет более полумиллиона рублей», — рассказал генпрокурор.