Правительство Монголии рассекретит контракты госкомпании после протестов
10:20 09.12.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Кабмин Монголии принял решение рассекретить контракты госкомпании после протестов. Речь идёт о девяти соглашениях «Эрдэнэс Таван-Толгой», связанных со строительством железных дорог.
Об этом заявил глава секретариата монгольского правительства Дашзэгвийн Амарбаясгалан. Он пояснил, что снятие грифа секретности даст возможность агентству по борьбе с коррупцией провести расследование, а общественность сможет ознакомиться с ним.
Протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. Говорит Москва
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