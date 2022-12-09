Правительство Монголии рассекретит контракты госкомпании после протестов

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Кабмин Монголии принял решение рассекретить контракты госкомпании после протестов. Речь идёт о девяти соглашениях «Эрдэнэс Таван-Толгой», связанных со строительством железных дорог.

Об этом заявил глава секретариата монгольского правительства Дашзэгвийн Амарбаясгалан. Он пояснил, что снятие грифа секретности даст возможность агентству по борьбе с коррупцией провести расследование, а общественность сможет ознакомиться с ним.

Протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. Говорит Москва