Республиканцы запросили у надзорного органа сведения об эффективности помощи Украине

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканцы из комитетов по иностранным делам обеих палат Конгресса США запросили предоставление надзорным органом информации относительно оказания Вашингтоном помощи Киеву и ее эффективности. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении представителей Республиканской партии.

Указанный запрос направили в Главное контрольное управление США (контрольно-ревизионный орган Конгресса) сенатор Джим Риш (от штата Айдахо) и конгрессмен Майкл Маккол (от штата Техас). Риш является старшим республиканцем комитета по иностранным делам Сената. Маккол занимает такой же пост в аналогичном комитете Палаты представителей.

Как отметили законодатели, «важно, чтобы [американские] ведомства осуществляли координацию» при поддержке Украины с международным сообществом организаций данного профиля, властями стран из числа союзников и партнеров, а также самим Киевом. По словам Риша и Маккола, важно, чтобы «помощь США не дублировала другие усилия, а была направлена туда, где в ней больше всего нуждаются».

Республиканцы рассчитывают получить подробную информацию о том, какую часть американских средств, предоставлявшихся Украине по линии Госдепартамента США или механизмов ООН, получили беженцы и власти в Киеве. Они также запросили сведения о том, «какие имеются механизмы для оценки того, доходит ли помощь до <…> получателей на Украине и в странах, затронутых ситуацией на Украине».