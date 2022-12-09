Норвежский суд оправдал россиянина, управлявшего дроном в Киркенесе
13:20 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норвежский суд оправдал гражданина России, ранее обвиненного в незаконном управлении беспилотником в Киркенесе на северо-востоке королевства. Об этом сообщила в пятницу Норвежская государственная телерадиокомпания (Эн-эр-ко).
По ее данным, судебный процесс состоялся на прошлой неделе в окружном суде Тромсё. Россиянин будет освобожден из-под стражи в пятницу.
Как передает телерадиокомпания, 50-летний мужчина находился в Норвегии в командировке и вел съемку по поручению работодателя. Мужчина сделал снимки с помощью беспилотника 13 октября, а 15 октября был задержан в аэропорту Тромсё. Он сознался в том, что управлял дроном на территории Норвегии, однако не признал себя виновным.
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