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НОВОСТИ

США хотят спровоцировать дефолт в РФ, истощив российские валютные резервы — Рябков

16:12 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не скрывают своих намерений вызвать дефолт в РФ путем перекрытия каналов западных инвестиций и истощения российских запасов иностранной валюты. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в пятницу в ходе дискуссии «Россия — США: каковы пределы конфронтации?» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мало того, что американцы рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, они еще пытаются нам предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая целей истощить наши запасы валюты. Перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение нашей экономики», — сказал он.

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