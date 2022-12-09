Путин заявил о возможной ротации подразделений мобилизованных в зоне СВО

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о ротации военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, обсуждался, Министерство обороны РФ и Генштаб думают над этим.

«Как ни странно, мы и это тоже обсуждали. Надо смотреть будет по ситуации, по развитию, может быть, одни формирования [в зоне СВО] менять на другие. Все же будут иметь статус участников боевых действий», — сказал президент, отвечая в пятницу на вопрос журналистов о ротации мобилизованных.

Глава государства отметил, что «министерство обороны, Генеральный штаб думают над этим, примут решение».

Ранее Путин сообщил, что 150 тыс. из 300 тыс. мобилизованных сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Другие 150 тыс. мобилизованных находятся на полигонах и в учебных центрах.