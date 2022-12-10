ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов на южнодонецком направлении
14:00 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России уничтожили две группы украинских диверсантов на южнодонецком направлении. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На южнодонецком направлении сорваны атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи. Кроме того, в районе населенного пункта Владимировка уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сказал он.
Конашенков уточнил, что потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.
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