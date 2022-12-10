ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов на южнодонецком направлении

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России уничтожили две группы украинских диверсантов на южнодонецком направлении. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На южнодонецком направлении сорваны атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи. Кроме того, в районе населенного пункта Владимировка уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сказал он.

Конашенков уточнил, что потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.