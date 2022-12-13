США отправили Киеву первую партию энергооборудования в качестве помощи — Reuters

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты отправили первую партию своего оборудования для нужд энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на представителей американской администрации.

По словам одного из собеседников агентства, в первой партии находится оборудование общей стоимостью приблизительно 13 млн долларов.