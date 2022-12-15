Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России — Reuters
12:05 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза в среду не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций. Об этом в четверг сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.
По их информации, у Польши и ряда других стран по-прежнему есть возражения. Члены ЕС, как ожидается, получат в четверг вечером новый вариант проекта очередного пакета санкций.
НОВОСТИ
- 12:00 15.12.2022
- Самолет загорелся после вынужденной посадки в новосибирском Толмачево
- 11:32 15.12.2022
- В России выявили 7 833 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 15.12.2022
- МЧС намерено инициировать внеплановые проверки всех крупных ТРЦ и складов
- 11:05 15.12.2022
- Гражданин РФ осужден на 12,5 года за попытку продать Украине отнесенные к гостайне данные
- 11:00 15.12.2022
- Сдерживание КНР является главной целью африканской стратегии США — СМИ
- 10:32 15.12.2022
- Единый Фонд пенсионного и социального страхования возглавил Сергей Чирков
- 10:20 15.12.2022
- США стали "империей содома" - Володин
- 10:05 15.12.2022
- США планируют направить Киеву комплекты для переделки обычных бомб в управляемые — WP
- 10:00 15.12.2022
- Си Цзиньпин поручил укрепить экономические отношения с Россией - WSJ
- 09:32 15.12.2022
- В Палату представителей США внесли резолюцию с призывом добиваться исключения РФ из СБ ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать