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НОВОСТИ

Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России — Reuters

12:05 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза в среду не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций. Об этом в четверг сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.

По их информации, у Польши и ряда других стран по-прежнему есть возражения. Члены ЕС, как ожидается, получат в четверг вечером новый вариант проекта очередного пакета санкций.

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