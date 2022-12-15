Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России — Reuters

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза в среду не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций. Об этом в четверг сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.

По их информации, у Польши и ряда других стран по-прежнему есть возражения. Члены ЕС, как ожидается, получат в четверг вечером новый вариант проекта очередного пакета санкций.