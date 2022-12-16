Киев не сможет использовать ЗРК «Пэтриот» еще полгода — глава комитета Конгресса США
16:32 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможная поставка Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Соединенными Штатами является долгосрочным вопросом. Об этом заявил в четверг председатель Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит, которого цитирует газета «Политико».
«Дело в том, что поставки ЗРК „Пэтриот“ являются не краткосрочным, а долгосрочным вопросом», — подчеркнул Смит, добавив, что, по его мнению, Киев «не сможет использовать эти вооружения в ближайшие шесть месяцев». «Я считаю, что определенно есть подвижки в том, чтобы обеспечить их [украинцев] этим оружием, однако в краткосрочной перспективе речь идет больше о ЗРК NASAMS и некоторых видах вооружений, предназначенных для борьбы с беспилотниками», — отметил конгрессмен.
Ранее телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон завершает согласование планов по поставке Украине систем Patriot. По информации канала, о них может быть объявлено уже на этой неделе. Вашингтон официально не подтвердил отправку ЗРК этого типа Киеву.
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