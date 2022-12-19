В Херсонской и Запорожской областях за неделю выявили 24 пособника ВСУ

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия выявила и задержала за неделю 24 пособника ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.



«В ходе адресных и разведывательно-поисковых мероприятий на территории Херсонской и Запорожской областей подразделения Росгвардии за неделю выявили 24 подозреваемых в пособничестве ВСУ», — говорится в сообщении.



Также в ведомстве отметили, что также из незаконного оборота изъяты 7 единиц автоматического оружия, пулеметы «Утес», «Браунинг» и ДШК, пистолеты, гранатометы, мины, свыше 200 снарядов и гранат различного типа, 7 кг пластида, 132 тротиловые шашки, а также более 70 кг пороха и свыше 16 тысяч патронов.



