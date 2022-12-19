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НОВОСТИ

Путин: У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать...

21:25 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии.

«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», — сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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