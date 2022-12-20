Почти половина россиян поддержали запрет на использование иностранных слов, если есть аналог - опрос
10:32 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина опрошенных россиян поддержали запрет на использование иностранных слов, если в русском языке есть аналог. В основном такое решение характерно для старшего поколения с детьми, говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Опрос проходил с 15 по 19 декабря текущего года. В нем приняли участие 1 600 человек старше 18 лет из 379 населенных пунктов РФ.
«Запрет на англицизмы поддерживают четверо из 10 россиян (41%). На первом месте среди особенно раздражающих заимствований — слово „окей“, в список попали также такие слова, как „ресепшн“, „челлендж“, „триггер“, „пати“, „хайп“, „лайфхак“, „фейк“, „лонгрид“, „коуч“, „лайтовый“, „хендмейд“, „скиллы“ и многие другие», — говорится в сообщении.
Согласно результатам опроса, противоположной точки зрения придерживаются 36% россиян. Как показывает статистика, негативное отношение к англицизмам увеличивается с возрастом. Среди опрошенных до 34 лет, только 29% поддерживают запрет. У людей старше 45 — уже 47%. «Надоел подростковый сленг, все эти „кринж“, „краш“, „чилить“ и прочая ерунда», — приводится цитата в сообщении. В категории опрошенных с детьми 48% высказались против иноязычных заимствований и только 35% бездетных людей проголосовали за.
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