Индия развернула на границе с Китаем столько войск, сколько никогда не было — глава МИД
11:00 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия на границе с Китаем развернула такое количество военных, какого никогда ранее не было. Об этом заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар.
«Сегодня у нас на границе с Китаем развернуто столько индийских войск, сколько никогда не было. Это сделано для того, чтобы противостоять развертыванию [войск] Китая, которое значительно возросло с 2020 года», — приводит во вторник его слова газета «Индиан экспресс». Таким образом Джайшанкар ответил на критику со стороны оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс», раскритиковавшей индийское правительство за якобы имеющее место бездействие на индийско-китайской границе.
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