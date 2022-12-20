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Коллекционер и галерист Марат Гельман объявлен в розыск по статье УК РФ — база МВД

12:32 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы объявили в розыск российского коллекционера, галериста, бывшего заместителя генерального директора Первого канала Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом) в розыск по уголовной статье, следует во вторник из базы розыска МВД России.

«Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье УК», — сказано в базе без уточнения статьи розыска. В карточке отмечается, что Гельман имеет гражданство Израиля.

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