Число зависимых от алкоголя на селе за год выросло на 7% — Минздрав РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число сельских жителей, зависимых от алкоголя, за текущий год выросло на 7%. Также выросло количество психических расстройств из-за этой вредной привычки на 6%, сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко во вторник.

«К сожалению, смертность сельского населения по причине алкоголя растет. Психические расстройства только за один год выросли на 6% именно для сельских жителей. Синдром зависимости от алкоголя вырос на 7% для села», — сказала она совещании в Совете Федерации «О мерах по борьбе с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции».

Она отметила, что также на 7% выросла заболеваемость алкоголизмом среди женщин на селе.