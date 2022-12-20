Число зависимых от алкоголя на селе за год выросло на 7% — Минздрав РФ
13:32 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число сельских жителей, зависимых от алкоголя, за текущий год выросло на 7%. Также выросло количество психических расстройств из-за этой вредной привычки на 6%, сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко во вторник.
«К сожалению, смертность сельского населения по причине алкоголя растет. Психические расстройства только за один год выросли на 6% именно для сельских жителей. Синдром зависимости от алкоголя вырос на 7% для села», — сказала она совещании в Совете Федерации «О мерах по борьбе с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции».
Она отметила, что также на 7% выросла заболеваемость алкоголизмом среди женщин на селе.
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