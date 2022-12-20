В ЦАР задержаны семь человек по делу о теракте против главы Русского дома

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Центрально-Африканской Республики (ЦАР) задержала семь человек, включая работников почты, которые могут иметь отношение к террористической атаке, в результате которой пострадал глава Русского дома Дмитрий Сытый. Об этом заявил во вторник ТАСС сотрудник центральноафриканской радиостанции «Ндекелука».

«Задержаны семь человек, часть из них допрошена и отпущена», — отметил собеседник агентства. Все они проходят по делу о террористическом нападении на Дмитрия Сытого.

16 декабря в российском посольстве сообщили, что Сытый получил ранение при взрыве пришедшей ему анонимной посылки. Он был немедленно госпитализирован в тяжелом состоянии. В МИД РФ назвали произошедшее террористическим актом. Полиция ЦАР ведет расследование обстоятельств дела. 19 декабря в международном аэропорту столицы ЦАР Банги самолет взял на борт Дмитрия Сытого и вылетел в Россию.