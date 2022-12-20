В ЦАР задержаны семь человек по делу о теракте против главы Русского дома
15:00 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Центрально-Африканской Республики (ЦАР) задержала семь человек, включая работников почты, которые могут иметь отношение к террористической атаке, в результате которой пострадал глава Русского дома Дмитрий Сытый. Об этом заявил во вторник ТАСС сотрудник центральноафриканской радиостанции «Ндекелука».
«Задержаны семь человек, часть из них допрошена и отпущена», — отметил собеседник агентства. Все они проходят по делу о террористическом нападении на Дмитрия Сытого.
16 декабря в российском посольстве сообщили, что Сытый получил ранение при взрыве пришедшей ему анонимной посылки. Он был немедленно госпитализирован в тяжелом состоянии. В МИД РФ назвали произошедшее террористическим актом. Полиция ЦАР ведет расследование обстоятельств дела. 19 декабря в международном аэропорту столицы ЦАР Банги самолет взял на борт Дмитрия Сытого и вылетел в Россию.
НОВОСТИ
- 16:12 20.12.2022
- Путин назвал всех воинов СВО героями, сказал, что постоянно о них думает
- 16:00 20.12.2022
- Три человека погибли и один пострадал при пожаре на газопроводе в Чувашии
- 15:32 20.12.2022
- В РФ в новогодние праздники пожары происходят каждые две минуты — МЧС
- 15:12 20.12.2022
- Зеленский приехал в Артемовск - СМИ
- 14:32 20.12.2022
- Около 100 тыс. ИТ-специалистов покинули РФ с начала года — Шадаев
- 14:12 20.12.2022
- Суд в Турции оправдал отставных адмиралов, выступивших за сохранение Конвенции Монтрё — ТВ
- 14:00 20.12.2022
- В Херсонской области запретили запускать фейерверки во время новогодних праздников
- 13:32 20.12.2022
- Число зависимых от алкоголя на селе за год выросло на 7% — Минздрав РФ
- 13:20 20.12.2022
- В Москве выявили 940 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:10 20.12.2022
- На алтайском курорте «Манжерок» открыли первую трассу для вечернего катания
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать