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Белоруссия продлевает безвизовый режим для граждан Польши, Латвии и Литвы

18:25 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение Совета министров и МИД о продлении на 2023 год безвизового режима въезда, действующего с Латвией, Литвой и Польшей. Об этом сообщает в среду президентская пресс-служба.

С 15 апреля 2022 года безвизовый режим был введен для граждан Латвии и Литвы, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, а с 1 июля 2022 года — для граждан Польши. Этот порядок въезда был предусмотрен до конца текущего года.

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