Белоруссия продлевает безвизовый режим для граждан Польши, Латвии и Литвы
18:25 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
С 15 апреля 2022 года безвизовый режим был введен для граждан Латвии и Литвы, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, а с 1 июля 2022 года — для граждан Польши. Этот порядок въезда был предусмотрен до конца текущего года.
НОВОСТИ
- 19:09 21.12.2022
- СберТройка и Институт воспитания запустили транспортные уроки для школьников
- 19:02 21.12.2022
- В Пентагоне идет проверка поставок оружия Украине на предмет злоупотреблений – СМИ
- 17:40 21.12.2022
- У Германии сейчас нет доступных систем ПРО Patriot для отправки на Украину — кабмин ФРГ
- 17:12 21.12.2022
- Путин заявил, что по-прежнему считает украинский народ братским
- 17:00 21.12.2022
- Запрет на продажу петард и запуск фейерверков введен в Белгородской области
- 16:43 21.12.2022
- РФ не будет заниматься милитаризацией страны и экономики — Путин
- 16:20 21.12.2022
- Более 25 стран потратили $97 млрд на поставки оружия Киеву — Шойгу
- 16:15 21.12.2022
- РФ хотела быть частью так называемого цивилизованного мира, но ее там «не ждали» — Путин
- 16:12 21.12.2022
- Шойгу сообщил о необходимости создания Московского и Ленинградского военных округов
- 16:10 21.12.2022
- Численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 миллиона военнослужащих — Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать