США и их союзники наращивают объемы военной помощи Киеву — Герасимов

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад наращивает военную помощь Украине, при этом США, Великобритания, Польша и Румыния внесли наибольший вклад в поставки вооружения Киеву, заявил начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны России Валерий Герасимов в четверг.

«США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера. <…> В поставках вооружения наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Польша и Румыния», — заявил Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, добавив, что совокупная зарубежная финансовая помощь составила почти 100 млрд долларов.

По словам начальника Генштаба ВС РФ, с начала спецоперации Запад поставил Киеву 4 самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1 тыс. боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей. Также Украина получила в качестве зарубежной помощи до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5,3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов и не менее 5 тыс. беспилотников различного назначения.