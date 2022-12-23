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В госсовете предложили списать долги регионов по кредитам в объеме затрат на мобилизацию

11:32 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комиссии госсовета по направлению «экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил на заседании комиссии в качестве поддержки регионов списать с них задолженность по реструктурированным бюджетным кредитам в объеме средств, направляемых ими на поддержку новых территорий и на мобилизационные мероприятия.

«В части мер поддержки региональных бюджетов в условиях внешнего санкционного давления считаем необходимым разработать механизм списания задолженности по реструктурированным бюджетным кредитам из федерального бюджета в объеме средств, направляемых регионами на поддержку новых территорий и проведения мобилизационных мероприятий», — сказал он.

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