ВС Сербии приведены в боевую готовность

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Сербии по приказу верховного главнокомандующего, президента Александара Вучича приведены в боевую готовность. Об этом сообщил в понедельник агентству Танюг вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич.

«Президент Сербии как верховный главнокомандующий отдал приказ привести армию Сербии в высшую степень боевой готовности <…>», — сказал министр.

Одновременно о приведении сил МВД в полную боеготовность сообщил министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич.