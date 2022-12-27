ВС Сербии приведены в боевую готовность
09:20 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Сербии по приказу верховного главнокомандующего, президента Александара Вучича приведены в боевую готовность. Об этом сообщил в понедельник агентству Танюг вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич.
«Президент Сербии как верховный главнокомандующий отдал приказ привести армию Сербии в высшую степень боевой готовности <…>», — сказал министр.
Одновременно о приведении сил МВД в полную боеготовность сообщил министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич.
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