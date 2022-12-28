ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами — Кадыров
09:20 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери среди личного состава, поэтому вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами. Об этом он написал в своем телеграм-канале во вторник.
«Последние дни для украинских войск и натовских формирований выдались крайне насыщенными на различные события, само собой, не очень хорошие. Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», — написал Кадыров.
Он отметил, что среди солдат ВСУ все меньше желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам.
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