ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами — Кадыров

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери среди личного состава, поэтому вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами. Об этом он написал в своем телеграм-канале во вторник.

«Последние дни для украинских войск и натовских формирований выдались крайне насыщенными на различные события, само собой, не очень хорошие. Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», — написал Кадыров.

Он отметил, что среди солдат ВСУ все меньше желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам.