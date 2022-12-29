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Система ПВО уничтожила неопознанный объект в Саратовской области — губернатор

13:00 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО сработала в Энгельсском районе Саратовской области, уничтожен неопознанный объект. Об этом сообщил в четверг глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», — отметил Бусаргин.

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