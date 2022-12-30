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Правительство Тони Блэра обсуждало разрушение ОПЕК ради снижения цен на нефть — FT

14:30 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство лейбористов под руководством Тони Блэра, занимавшего пост премьер-министра Великобритании в 1997–2007 гг., рассматривало планы по разрушению объединения ОПЕК ради снижения цен на нефть. Об этом сообщает в пятницу газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на рассекреченные архивные документы.

Секретарь британского кабмина Джереми Хейвуд в конце 2002 года говорил о «смене режима» в Ираке, что позволило бы увеличить предложение нефти на международном рынке. Официальные лица британского МИД обсуждали «уникальную возможность» от смены режима: предполагалось, что в период «от пяти до восьми лет» в стране можно было нарастить добычу.

Чиновники также предложили побудить Венесуэлу или Нигерию покинуть объединение, что снизило бы цены на сырье — в начале 2002 года нефть марки Brent стоила 19 долларов за баррель, к январю 2003 ее цена выросла до 31 доллара. По мнению Лондона, эти страны могли бы заинтересоваться увеличением добычи, так как более не будут привязаны к квотам ОПЕК. «Но, вероятно, они бы поняли, что в конечном итоге ОПЕК, скорее всего, ослабеет, что приведет к значительному падению цен на нефть, а это не соответствует их интересам», — говорится в документе.

Также планировалось призвать Саудовскую Аравию максимально нарастить добычу, хотя признавалось, что она может «выразить сомнения» относительно мотивов Великобритании. В документе говорится о планах по содействию добыче в странах, не входящих в ОПЕК, например, посредством «продвижения политической стабильности» и «финансирования нефтяной инфраструктуры». Кроме того, Хейвуд писал, что стоит как можно быстрее снизить зависимость от ОПЕК, заключив с Россией долгосрочные контракты о поставках по фиксированным ценам.

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