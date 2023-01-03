Из-за боязни проиграть власти Молдавии могут перенести выборы - глава Гагаузии
14:30 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Главным политическим событием года станут всеобщие местные выборы, а в Гагаузии — выборы Башкана. <…> Их итоги во многом определят и результаты очередных парламентских выборов. Но у меня есть серьезные опасения, что Майя Санду, осознавая крайне высокое недоверие общества к ее персоне и ПДС, может использовать режим чрезвычайной ситуации для переноса выборов на неопределенный срок», — сказала Влах. По ее словам, «авторитарные методы правления, нежелание ПДС вести диалог с политической оппозицией, игнорирование местных публичных властей, отзыв лицензий на вещание шести телеканалов и многие другие аспекты заставляют задуматься, действительно ли правящая партия привержена европейским ценностям».
Проведенные в 2022 году опросы показали резкое падение рейтинга Санду и ПДС, которые, как считают социологи, уже не смогут победить на выборах.
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