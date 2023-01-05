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Глава РПЦ призвал установить в Донбассе рождественское перемирие

11:50 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе. Об этом в четверг сообщается на сайте РПЦ.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в сообщении.

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