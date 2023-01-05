Эрдоган предложил перерабатывать зерно из России и направлять в бедные страны Африки

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция будет перерабатывать на своих мукомольных предприятиях зерно из России и поставлять его в бедные страны Африки. Об этом сообщил в четверг турецкий лидер Тайип Эрдоган на встрече с региональными представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития.

«Утром у нас был подробный телефонный разговор с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы детально обсудили ситуацию. Он вновь сообщил о готовности поставлять бедным странам Африки зерно из России. Мы со своей стороны будем перерабатывать это зерно на своих предприятиях в муку и прилагать усилия для его направления в бедные африканские страны», — сказал Эрдоган.