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НОВОСТИ

Президент США высказался по поводу рождественского перемирия в Донбассе

20:55 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в четверг назвал попыткой «найти немного кислорода» объявленный президентом РФ Владимиром Путиным с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Журналисты в Белом доме попросили главу вашингтонской администрации прокомментировать указание о рождественском перемирии в зоне СВО. «Я думаю, он пытается найти немного кислорода», — утверждал американский президент.

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