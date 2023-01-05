Президент США высказался по поводу рождественского перемирия в Донбассе

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в четверг назвал попыткой «найти немного кислорода» объявленный президентом РФ Владимиром Путиным с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Журналисты в Белом доме попросили главу вашингтонской администрации прокомментировать указание о рождественском перемирии в зоне СВО. «Я думаю, он пытается найти немного кислорода», — утверждал американский президент.