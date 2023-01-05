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НОВОСТИ

Секретарь СНБО заявил, что Украина не будет соблюдать режим прекращения огня

21:00 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина отвергает любые переговорные процессы с РФ. Об этом в четверг заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя решение России о временном прекращении огня на Рождество.

«Никаких переговоров с ними [с Москвой]», — сказал он в эфире телеканала «Украина-24». По словам Данилова, Киев не будет соблюдать режим прекращения огня.

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