Правообладатели на софт, музыку, видео из недружественных стран в Белоруссии ограничены в правах

10:15 Источник: Интерфакс

Власти Белоруссии ограничили исключительные права иностранных правообладателей на объекты интеллектуальной собственности.

Соответствующий закон от 3 января 2023 г. N241-З "Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности" опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Законом допускается использовать ряд объектов интеллектуальной собственности без согласия (разрешения) правообладателя или организации по коллективному управлению имущественными правами из иностранных государств, совершающих недружественные действия, которые запретили или не дали согласие (разрешение) использовать на территории республики правомерно обнародованные объекты.

К таким объектам относятся компьютерные программы, аудиовизуальные произведения, музыкальные произведения, передачи организации вещания.