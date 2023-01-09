Половина населения Финляндии выступает против размещения базы НАТО в стране

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около половины населения Финляндии не поддерживает создание постоянной военной базы НАТО на территории страны после ее вступления в альянс. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного финским телеканалом MTV.

Согласно исследованию, 48% респондентов выступили против создания военной базы и размещения постоянного военного контингента НАТО на территории страны после ее присоединения к блоку. 39% опрошенных поддержали подобную меру, а 13% воздержались от ответа на вопрос.

Как сообщает телеканал, 49% финнов поддерживают активное участие Финляндии в международной деятельности альянса и совместных военных операциях под его эгидой. 42% респондентов считают, что республике стоит ограничиться вопросами собственной безопасности.