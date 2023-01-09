ВСУ за новогодние праздники обстреляли Донецк 230 раз

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские силовики за новогодние праздники обстреляли Донецк 230 раз, погибли два человека, тринадцать, в том числе ребенок, ранены. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«На протяжении всех этих праздничных дней город подвергся обстрелам 230 раз. Использовалась тяжелая артиллерия, системы залпового огня. Обстреливаются все районы города Донецка. В результате, к сожалению, погибли два мирных жителя, ранены тринадцать человек, в том числе один ребенок», — сказал он в понедельник в эфире Первого канала.