В Москве выявили 793 случая заражения коронавирусом за сутки
13:05 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 793 против 974 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 308 953 случая заражения.
Число умерших в столице за сутки возросло на 15 против 16 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 609 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 569, до 3 116 819.
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