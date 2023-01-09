В Швеции вновь появится гражданская служба по призыву — премьер

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции восстанавливает гражданскую службу по призыву. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«В четверг правительство даст управлению защиты населения (MSB) поручение подготовить активацию государственной службы в Швеции. Мы возвращаемся к ситуации, когда у нас есть гражданская служба по призыву», — отметил он.

По словам министра гражданской обороны Карла-Оскара Булина, на первом этапе речь идет о направлении в муниципальные спасательные службы лиц с соответствующими навыками для прохождения там гражданской службы. По предварительным оценкам, численность этой группы составит около 3 тыс. человек. «Сколько именно человек будут охвачено этой гражданской обязанностью, мы пока не знаем. Мы считаем, что на сегодняшний день коммунальные службы спасения не соответствуют тем требованиям, что предъявляются при высоком уровне готовности, а особенно при вооруженном нападении. Опыт Украины очевиден: когда нужно защищать гражданское население, спасательная служба оказывается под очень большим давлением», — заявил Булин.

«Активация обязательной гражданской службы» должна быть готова к 1 марта. Параллельно с этим идет работа по ее воссозданию в более крупных масштабах. «Призываемые на гражданскую службу пройдут дополнительную подготовку по проведению спасательных действий в военных условиях», — сообщил Булин.

«Гражданская обязанность» с ее продолжительной базовой подготовкой заменила в 1995 году как часть «тотальной обороны» существовавшую тогда «подготовку без оружия» и просуществовала до 2008 года, после чего «гражданскообязанные» больше не готовились. Признанный годным для «тотальной обороны» призывник мог тогда быть зачислен либо на военную службу, либо на гражданскую.

Наибольшего масштаба альтернативная служба достигла к концу 1990-х годов, когда правительство стремилось ежегодно готовить для нее 10 тыс. человек. Последующее сворачивание службы произошло из-за сокращения финансирования и изменения глобальных предпосылок для гражданской обороны.