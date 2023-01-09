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Поставки французских колесных танков Украине не помешают достичь целей СВО — Кремль

15:32 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки Францией колесных танков Украине способны продлить страдания украинского народа, но не изменят ситуацию по достижению поставленных целей специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания, но принципиально ничего решить не смогут, и сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки неспособны», — сказал представитель Кремля.

При этом, отметил он, вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. «Мы знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки, они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений», — указал Песков.

Говоря о поставках французских танков, он подчеркнул, что Парижу хорошо известна точка зрения Москвы.

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