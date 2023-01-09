Пекин готов непрерывно продвигать вперед китайско-российские отношения — глава МИД КНР
16:00 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин выражает готовность безостановочно развивать китайско-российские отношения. Об этом в понедельник заявил новый глава МИД КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Мы готовы работать с Россией для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и непрерывно продвигать вперед китайско-российские отношения», — приводит слова Цинь Гана сайт внешнеполитического ведомства КНР.
30 декабря 2022 года бывший посол Китая в США Цинь Ган был назначен на должность главы МИД КНР.
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