Пекин готов непрерывно продвигать вперед китайско-российские отношения — глава МИД КНР

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин выражает готовность безостановочно развивать китайско-российские отношения. Об этом в понедельник заявил новый глава МИД КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Мы готовы работать с Россией для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и непрерывно продвигать вперед китайско-российские отношения», — приводит слова Цинь Гана сайт внешнеполитического ведомства КНР.

30 декабря 2022 года бывший посол Китая в США Цинь Ган был назначен на должность главы МИД КНР.