Число проверок бизнеса снизилось в 4 раза по сравнению с 2019 годом — Григоренко
16:32 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество проверок бизнеса в 2022 году снизилось по сравнению с показателем 2019 года в четыре раза — до 350 тыс. Об этом сообщил в понедельник заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
«Если сравнивать количество проверок, проведенных по итогам прошлого года с условно репрезентативным 2019 годом, то в 2019 году было проведено чуть более 1,5 млн проверок по году, а в прошлом году — порядка 350 тысяч, то есть речь идет о том, что количество проверок снижается более чем в четыре раза», — сказал он на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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