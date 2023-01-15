Британия собирается отправить на Украину 14 танков Challenger 2

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания передаст в ближайшие недели 14 танков Challenger 2 Украине и значительно усилит свою дипломатическую активность в мире с целью увеличения поставок вооружения Киеву со стороны союзников.

"Отправляя танки Challenger 2 на Украину, мы начинаем выходить на новый уровень поддержки, оказываемой Соединенным Королевством. В ближайшие недели эскадрон из 14 танков будет направлен в страну. Ожидается, что за этим последуют около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами", -— отмечается в опубликованной в ночь на воскресенье стратегии Великобритании по Украине.