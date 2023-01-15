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НОВОСТИ

ВСУ расходует снаряды в два раза быстрее, чем Запад их производит - WSJ

10:10 15.01.2023 Источник: Газета.Ru

Страны Запада могут столкнуться уже будущим летом с нехваткой боеприпасов на фоне военной помощи Киеву, считают военные эксперты. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. По данным WSJ, Россия, в свою очередь, добьется расширения производства в сфере вооружения.

«Украинская армия расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. При таком темпе Киев может сократить американские и европейские резервы до критического уровня...», — привели в СМИ комментарии специалистов военной отрасли.

Не исключается, что с подобными проблемами Европа и Соединенные Штаты начнут сталкиваться летом или осенью 2023 года.

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